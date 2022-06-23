Как понять, что ваш сотрудник сливает данные конкурентам

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Как понять, что ваш сотрудник сливает данные конкурентамПо нескольким признакам
Руководитель направления развития продуктов Crosstech Solutions Group Антон Чумаков рассказал, как определить, взломана ли учётная запись сотрудника и этим пользуются злоумышленники, либо сотрудник сам работает на мошенников или конкурентов.
Эксперт отметил, что такого сотрудника может выдать необычное поведение в начале рабочего дня. Например, бухгалтер сначала открывает почту, а потом запускает программу «Бухгалтерия».
Об этом же может свидетельствовать попытка сохранить документ с конфиденциальной информацией в нерабочее время. В таком случае высока вероятность того, что такой документ появится в публичном пространстве.
«Если же мы наблюдаем, что сразу же была открыта командная строка или происходит резкий скачок количества подключений к базам данных и выкачивание большого количества этих данных, то есть вероятность, что сотрудник (или злоумышленник под учётной записью сотрудника) пытается их украсть», — подчеркнул Антон Чумаков.