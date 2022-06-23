Как понять, что ваш сотрудник сливает данные конкурентам

Эксперт отметил, что такого сотрудника может выдать необычное поведение в начале рабочего дня. Например, бухгалтер сначала открывает почту, а потом запускает программу «Бухгалтерия».

Об этом же может свидетельствовать попытка сохранить документ с конфиденциальной информацией в нерабочее время. В таком случае высока вероятность того, что такой документ появится в публичном пространстве.

«Если же мы наблюдаем, что сразу же была открыта командная строка или происходит резкий скачок количества подключений к базам данных и выкачивание большого количества этих данных, то есть вероятность, что сотрудник (или злоумышленник под учётной записью сотрудника) пытается их украсть», — подчеркнул Антон Чумаков.