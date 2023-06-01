Как понять, что вы скачали шпионское ПО на Android

Руководитель отдела аудита и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ, Евгений Баклушин, рассказал, как выявить загрузку шпионского модуля на устройство android, такое как телефон или другой гаджет. По его словам, есть три основных способа определить это: устройство становится значительно медленнее, объём доступной памяти быстро уменьшается, и антивирусное программное обеспечение обнаруживает шпионское ПО. Баклушин предупреждает пользователей об этом.

Чтобы избежать загрузки подобных вредоносных приложений, российским пользователям рекомендуется загружать их из магазина приложений RuStore, где крупные российские компании проверяют приложения на безопасность. Однако, если всё же загружаются приложения из других источников, таких как магазины или веб-сайты, эксперт советует убедиться, что они не являются клонами-шпионами. Во многих магазинах приложений обычно указывается реальный разработчик программного обеспечения.

Ранее стало известно, что компания «Доктор Веб» обнаружила вредоносный программный модуль для android под названием spinok. Этот модуль способен шпионить за пользователями и передавать их файлы и данные мошенникам. Он был обнаружен в приложениях, которые были загружены более 421 миллионов раз.