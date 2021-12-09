Как понять, что вы заразились коронавирусом штамма «Омикрон»

По словам специалиста, у заболевших «Омикроном» наблюдаются выраженная слабость, головная боль, температура, кашель и снижение аппетита. Как отметила Руженцова, такая симптоматика может сопровождаться поражениями лёгких и других органов, типичных для коронавируса.

Руженцова также рассказала, что информации по новому штамму пока мало, но со временем наблюдения прояснят ситуацию.