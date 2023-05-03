Как понять, что за вами следят через камеру смартфона

Эксперт рекомендовал обратить внимание на приложения, которые имеют доступ к камере смартфона. Данный тип доступа может быть у известных приложений и мессенджеров, а также у менее важных и популярных программ.

Если доступ обнаружен, его следует отключить и не соглашаться на подобные запросы при установке новых приложений.

Кроме того, стоит проверить расход энергии смартфона, поскольку постоянная работа камеры быстро разряжает аккумулятор. Для этого откройте меню «Настройки» и выберите пункт «Аккумулятор».

Ещё один метод выявить слежку — проверка расхода интернет-трафика. Постоянная трансляция видео с камеры может быстро исчерпать лимит трафика. В настройках камеры можно ограничить сетевые подключения.