Наука и технологии
14:56, 03 мая 2023
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Как понять, что за вами следят через камеру смартфона

Это не так сложно, но может защитить от потенциальной слежки

Специалист Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, поделился с агентством Прайм советами о том, как вычислить и прекратить слежку через камеру смартфона.

Эксперт рекомендовал обратить внимание на приложения, которые имеют доступ к камере смартфона. Данный тип доступа может быть у известных приложений и мессенджеров, а также у менее важных и популярных программ.

Если доступ обнаружен, его следует отключить и не соглашаться на подобные запросы при установке новых приложений.

Кроме того, стоит проверить расход энергии смартфона, поскольку постоянная работа камеры быстро разряжает аккумулятор. Для этого откройте меню «Настройки» и выберите пункт «Аккумулятор».

Ещё один метод выявить слежку — проверка расхода интернет-трафика. Постоянная трансляция видео с камеры может быстро исчерпать лимит трафика. В настройках камеры можно ограничить сетевые подключения.

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