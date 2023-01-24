Как понять, что зашифровано в звуковых сигналах пассажирских самолётов

Что интересно: данные сигналы не являются универсальными и каждая авиакомпания имеет свои собственные процедуры для различных ситуаций. В том числе и связанные со звуковыми оповещениями в салоне самолёта.

Но в то же время есть определённые “традиции", принятые у большинства перевозчиков? Например, один высокочастотный сигнал используется, когда пассажир нажимает кнопку вызова стюарда, а один низкочастотный - когда включается или выключается индикатор пристёгнутого ремня безопасности.

В свою очередь если вы слышите сигнал “динг-донг", то это значит, что бортпроводники вызываются пилотами или друг другом. При этом данныйсигнал отличается от короткого пассажирского "динга", который считается менее важным.

Также отметим, что перед взлётом большинство авиакомпаний подают сигнал "динь-дон" несколько раз, что означает, что самолёт готов ко взлёту и бортпроводникам необходимо ещё раз проверить салон.