Как понять, выживет ли заболевший ковидом человек на ИВЛ

По словам специалистов, когда у пациента настолько тяжёлое протекание болезни, что человек сам не может дышать и подключается к аппарату ИВЛ, шансы выживания невелики — летальность пациентов с COVID-19, попавших на ИВЛ, в России составляет свыше 75%. Тем не менее необходимо понимать, каковы шансы выживаемости конкретного пациента.

Специалисты предложили методику, основанную на наблюдениях за 200 пациентов. Это определение трёх ключевых факторов: оценку по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA), соотношение числа нейтрофилов к лимфоцитам, что говорит об очаге воспаления, и количество провоспалительных цитокинов — показатель, который говорит о цитокиновом шторме. Согласно этим показателям, пока непонятно почему, но наибольшая смертность пациентов, подключённых к ИВЛ, наблюдается среди мужчин.

SOFA — ключевой показатель. Баллы по этой шкале выставляют на основе оценки дисфункции основных систем организма: дыхательной, коагуляционной, связанной со свёртываемостью и сгущением крови, печёночной, сердечно-сосудистой, неврологической, почечной. Чем выше показатель, тем хуже состояние пациента.

«Мы провели сравнительный анализ ряда клинико-демографических переменных среди выживших и умерших пациентов, которым проводилась ИВЛ. Умершие пациенты чаще были мужчинами и исходно имели статистически значимо более высокие баллы по шкале SOFA, значения отношения числа нейтрофилов к лимфоцитам и содержания маркеров воспаления интерлейкин-6 (ИЛ-6) в крови», — рассказал один из соавторов исследования Ильдар Галимов.

При этом специалисты говорят, что предлагаемая методика не настолько точна, чтобы ожидать правильности прогнозирования исхода болезни на 100%. Исследования необходимо продолжать.