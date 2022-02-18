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Как правильно дышать, чтобы быстрее заснуть

Оказывается, есть и такие советы
Оказалось, что существуют достаточно простые дыхательные практики, способствующие более быстрому отходу ко сну. Поделиться ими решили психолог Хейли Перлус и сомнолог Алекс Димитриу.
Как правильно дышать, чтобы быстрее заснуть

По словам специалистов, отличным вариантом будет практикование диафрагмального дыхания или дыхания животом. Чтобы заняться им, нужно удобно сесть, положить одну руку на грудь, а другую — под рёбра. Вдыхать в таком случае следует через нос, позволяя животу медленно выталкивать руку. Не стоит при этом забывать и о том, чтобы следить за тем, чтобы грудь не двигалась.

Выдыхать воздух нужно через рот, губы сложив трубочкой и слегка нажимая на живот рукой. Это должно помочь воздуху выйти наружу. Повторять упражнение следует хотя бы 10 раз.

Ещё в числе действенных методов были названы дыхание по системе 4-7-8 и квадратное дыхание.

Источник: The Sun
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