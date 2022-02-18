Как правильно дышать, чтобы быстрее заснуть

По словам специалистов, отличным вариантом будет практикование диафрагмального дыхания или дыхания животом. Чтобы заняться им, нужно удобно сесть, положить одну руку на грудь, а другую — под рёбра. Вдыхать в таком случае следует через нос, позволяя животу медленно выталкивать руку. Не стоит при этом забывать и о том, чтобы следить за тем, чтобы грудь не двигалась.

Выдыхать воздух нужно через рот, губы сложив трубочкой и слегка нажимая на живот рукой. Это должно помочь воздуху выйти наружу. Повторять упражнение следует хотя бы 10 раз.

Ещё в числе действенных методов были названы дыхание по системе 4-7-8 и квадратное дыхание.