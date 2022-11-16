Как правильно отвечать телефонным мошенникам, чтобы не сделать хуже? Сбер выпустил инструкции

Как правильно отвечать телефонным мошенникам, чтобы не сделать хуже? Сбер выпустил инструкцииМожно будет отточить навыки общения с мошенниками
Сбер запустил для пользователей тренировочные сценарии, чтобы помочь противодействовать злоумышленникам, если придётся с ними столкнуться. Главная цель такого обучения — снизить количество успешных мошеннических атак и уберечь людей от обмана.
Клиенты Сбера могут пройти различные сценарии разговоров со злоумышленниками. Также будет предоставлена исчерпывающая информация о наиболее распространённых схемах и различных приёмах мошенников.
Сделать это можно будет в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», на смарт-устройствах Sber и на официальном сайте компании. Тренировки проходят в сервисах «Кибербезопасность», «Мошенничество с оформлением кредита» и «SMS-мошенничество».
«Новые сервисы позволяют пользователю проиграть возможные сценарии разговоров со злоумышленником и подготовить себя к подобным неприятным коммуникациям», — отметил вице-президент, директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.