Как правильно отвечать телефонным мошенникам, чтобы не сделать хуже? Сбер выпустил инструкции

Клиенты Сбера могут пройти различные сценарии разговоров со злоумышленниками. Также будет предоставлена исчерпывающая информация о наиболее распространённых схемах и различных приёмах мошенников.

Сделать это можно будет в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», на смарт-устройствах Sber и на официальном сайте компании. Тренировки проходят в сервисах «Кибербезопасность», «Мошенничество с оформлением кредита» и «SMS-мошенничество».

«Новые сервисы позволяют пользователю проиграть возможные сценарии разговоров со злоумышленником и подготовить себя к подобным неприятным коммуникациям», — отметил вице-президент, директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.