Как правильно питаться, чтобы без вреда для здоровья похудеть к лету

Она отметила, что для похудения к лету начать правильно питаться нужно уже в феврале. За этот период здоровый человек, не страдающий в силу каких-либо патологий ожирением или не имеющий лишнего веса, должен похудеть в среднем на 8 кг. При этом набор веса зимой — вполне нормальное явление, так как в это время люди переходят на высококалорийную пищу.

Чтобы похудеть к лету, Соломатина посоветовала отказаться от кондитерских изделий, содержащих избыток сахара и трансжиры, нарушающие метаболизм. Эти вещества могут привести к диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также лучше не употреблять жареные во фритюре и на сковороде продукты.

Для здорового похудения рацион должен состоять в основном из овощей, белка: рыбы, яиц, творога, кисломолочных продуктов, нежирного мяса. Врач порекомендовала употреблять овощи при каждом приёме пищи. Есть можно, например, брокколи, капусту — в них содержится тартроновая кислота, препятствующая трансформации углеводов в жир.

Кроме того, организму необходима клетчатка. Она содержится в немного недоваренных макаронах из твёрдых сортов пшеницы, цельнозерновом хлебе, фруктах, овощах.

По словам Соломатиной, важен адекватный водный, питьевой, режим. При недостатке жидкости в организме замедляются обменные процессы и тогда трудно сбросить лишний вес. При этом важно хорошо высыпаться и соблюдать физические нагрузки.

Эксперт предупредила об опасности низкокалорийных диет — в случае сильного снижения калорийности и слишком быстрого похудения лишний вес может быстро вернуться. Важно следить за своим весом во время похудения к лету: в неделю должно уходить около полкилограмма.

А питаться диетолог порекомендовала дробно, Должны быть три основных приёма пищи, два перекуса. На ночь, по словам Соломатиной, можно позволять себе два яичных белка или стакан кефира либо ряженки.

«Тарелку делим пополам. Полтарелки у нас занимает зелень, овощи, желательно некрахмалистые, как в сыром виде, так и в тушёном, запечённом. Ещё полтарелки делим пополам. На одной четвертинке будет что-то белковое: рыба, кролик, курица, индейка, телятина, любое нежирное мясо. На другую четвертинку кладём гарнир: гречка, если рис, то коричневый. Это должна быть крупа», — дала рекомендации специалист.

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