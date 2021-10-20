Как правильно пользоваться поиском Google: 5 правил

Как правильно пользоваться поиском Google: 5 правилОказалось, что это не так уж и сложно
В своём свежем ролике(https://www.tiktok.com/@boshnikof/video/7018582564742909190] он перечислил пять таких «секретов». Первый — самую важную фразу поиска стоит брать в кавычки. Это заставит поисковую систему искать её целиком, а не по отдельным словам.
Второй «трюк» — вместо забытого слова стоит поставить звёздочку. В таком случае Google сам дополнит запрос.
Ещё один удобный инструмент во время «гугленья» — убирать слова, которые не должны демонстрироваться в результатах поиска. Для этого нужно перед ними поставить дефис.
Четвёртый секрет — функция Filetype. Достаточно написать слово «Filetype», а затем, поставив двоеточие, указать, файл какого именно формата вы ищете.
И пятое: уберите лишние знаки препинания. Google все равно их не понимает.