Как правильно пользоваться поиском Google: 5 правил

В своём свежем ролике(https://www.tiktok.com/@boshnikof/video/7018582564742909190] он перечислил пять таких «секретов». Первый — самую важную фразу поиска стоит брать в кавычки. Это заставит поисковую систему искать её целиком, а не по отдельным словам.

Второй «трюк» — вместо забытого слова стоит поставить звёздочку. В таком случае Google сам дополнит запрос.

Ещё один удобный инструмент во время «гугленья» — убирать слова, которые не должны демонстрироваться в результатах поиска. Для этого нужно перед ними поставить дефис.

Четвёртый секрет — функция Filetype. Достаточно написать слово «Filetype», а затем, поставив двоеточие, указать, файл какого именно формата вы ищете.