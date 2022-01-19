Как правильно принимать жаропонижающее при омикрон-штамме, чтобы не причинить себе вред

Специалист порекомендовала два препарата, которые можно принимать при коронавирусе, в том числе при омикрон-штамме. Это ибупрофен или парацетамол.

Также она отметила, что необходимо обильно пить, систематически полоскать горло и промывать нос.

Принимать препараты Ярцева посоветовала по следующей схеме: «для ибупрофена — это 1200 мг в сутки, то есть по 400 мг три раза в день. Для парацетамола — это по 1000 мг три раза в день, то есть 3000 мг». Но при этом врач призвала не заниматься самолечением.

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