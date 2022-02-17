Как правильно употреблять рыбу

По словам эксперта, рыба богата омега-3 жирными кислотами. И чем выше показатель наличия этих веществ, тем лучше клетки дышат и тем лучше происходят обменные процессы, что в свою очередь влияет на работу иммунитета.

Но в то же время омега-3 жирные кислоты разрушаются при неправильном хранении рыбы. А потому Золотарёв посоветовал покупать и употреблять в пищу лишь свежую рыбу, не замороженную.

Также он отметил, что лучше всего рыбу готовить на пару, тушить и запекать. Если речь идёт о зимнем периоде, то вместе с ней врач посоветовал употреблять сливочное масло, так как это усилит положительное воздействие омега-3 жирных кислот на иммунитет.