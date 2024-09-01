Как предотвратить превращение смартфона в кирпич после обновления

Чтобы избежать превращения смартфона в бесполезный «кирпич», стоит учитывать несколько важных советов, которые дала Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии в МТС. Во-первых, она советует осторожно относиться к обновлениям операционной системы. По её словам, сразу после выхода новой версии лучше подождать хотя бы неделю, чтобы выяснить, не появились ли какие-то проблемы или ошибки.

Кроме того, Голицына предупреждает, что установки приложений из непроверенных источников могут быть рискованными. Она рекомендует загружать приложения только из официальных магазинов, чтобы избежать проблем с вредоносным ПО и фишинговыми программами, которые могут украсть личные данные и банковские реквизиты.

Ещё один важный совет — не давать телефон посторонним, особенно с включённой функцией автоматического обновления приложений. Недавний сбой был вызван набором определённой строки символов, что может нарушить работу устройства и привести к сбросу данных. Также важно создавать резервные копии, чтобы можно было восстановить информацию в случае сбоя.