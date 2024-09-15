Как продлить срок службы ноутбука

Регулярная чистка памяти и правильное размещение ноутбука могут значительно продлить его срок службы. Об этом рассказал Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании Zecurion. Он отметил, что избыточное количество установленных программ может перегружать устройство и замедлять его работу, поэтому важно периодически проверять и удалять ненужные приложения. Ульянов подчеркнул, что чем больше свободной памяти, как оперативной, так и на дисках, тем лучше будет работать ноутбук.

Эксперт также предостерёг от перегрева устройства. Он порекомендовал не ставить включённый ноутбук на мягкие поверхности, такие как кровать. Ульянов объяснил, что лучший вариант — это ровная и твёрдая поверхность, обеспечивающая необходимое охлаждение. Если ноутбук используется как стационарный компьютер, он посоветовал извлечь батарею и подключить устройство к сети, чтобы избежать циклов зарядки, которые могут снизить ёмкость аккумулятора.

Если же пользователь часто носит ноутбук с собой, то заряжать его стоит по мере необходимости. Ульянов добавил, что если на устройство попала жидкость, нужно сразу отключить его от сети и вынуть аккумулятор. В таком случае следует перевернуть ноутбук вверх дном, чтобы вода не попала внутрь, и не включать его в течение 24–48 часов для нормального высыхания.