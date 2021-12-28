Как проверить качество красной икры

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Как проверить качество красной икрыВ этом поможет горячая вода
В преддверии праздников на прилавках можно найти обилие красной икры. Но нередко покупатель сталкивается с подделкой. Как проверить подлинность продукта, рассказал маркетолог Владимир Козлов.
Специалист посоветовал при малейшем сомнении в качестве продукта проверить подлинность простым, но эффективным способом. Нужно просто положить икринку в горячую воду. Подделка растает.
В связи с этим Козлов отметил, что при покупке необходимо всегда сохранять чек — на его основе можно вернуть некачественный товар. Также он отметил, что покупать икру лучше в крупных супермаркетах, в таких магазинах, как правило, следят за качеством товара.
Источник: Мир 24