Как проверить качество красной икры

Специалист посоветовал при малейшем сомнении в качестве продукта проверить подлинность простым, но эффективным способом. Нужно просто положить икринку в горячую воду. Подделка растает.

В связи с этим Козлов отметил, что при покупке необходимо всегда сохранять чек — на его основе можно вернуть некачественный товар. Также он отметил, что покупать икру лучше в крупных супермаркетах, в таких магазинах, как правило, следят за качеством товара.