Как проверить состояние батареи ноутбука

Как проверить состояние батареи ноутбукаОтвечает эксперт
Если у вас есть ноутбук, следить за состоянием его батареи — это важная задача, если вы хотите, чтобы он работал долго и эффективно. С течением времени аккумулятор изнашивается, и это сказывается на его способности держать заряд. Проверка состояния батареи поможет оценить её текущую работоспособность и вовремя принять меры, чтобы не допустить снижения её эффективности.
Для мониторинга состояния батареи есть несколько способов и инструментов, доступных на рынке. Независимо от того, столкнулись ли вы с сокращением времени работы от батареи или просто хотите быть в курсе её состояния, существует множество методов для оценки её работоспособности.
Проверить состояние батареи можно с помощью встроенных диагностических инструментов операционной системы или стороннего программного обеспечения. Эти инструменты помогут вам узнать текущую ёмкость аккумулятора, сравнить её с первоначальной, посмотреть количество циклов зарядки-разрядки и общее состояние батареи. Регулярно отслеживая эти показатели, вы сможете принимать правильные решения относительно использования батареи, зарядки и своевременной замены, чтобы ноутбук всегда работал без сбоев.
Чтобы проверить состояние батареи на ноутбуке, выполните следующие шаги:
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Откройте командную строку.
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Создайте отчёт об уровне заряда батареи: в командной строке введите «powercfg /batteryreport» и нажмите Enter. Запомните, куда был сохранён отчёт.
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Откройте проводник и перейдите в указанную папку. Найдите отчёт и откройте его.
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Прочитайте отчёт: обратите внимание на раздел «Установленные аккумуляторы» и количество циклов полной зарядки.
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Проверьте раздел «Недавнее использование», чтобы увидеть последнее зарегистрированное состояние батареи. Обратите внимание на процентное соотношение и оставшуюся ёмкость.