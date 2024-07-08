Наука и технологии
Опубликовано 08 июля 2024, 16:30
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Как проверить состояние батареи ноутбука

Отвечает эксперт
Россиянам назвали простой способ проверить состояние батареи ноутбука
Как проверить состояние батареи ноутбука
© Nikolai Chernichenko

Если у вас есть ноутбук, следить за состоянием его батареи — это важная задача, если вы хотите, чтобы он работал долго и эффективно. С течением времени аккумулятор изнашивается, и это сказывается на его способности держать заряд. Проверка состояния батареи поможет оценить её текущую работоспособность и вовремя принять меры, чтобы не допустить снижения её эффективности.

Для мониторинга состояния батареи есть несколько способов и инструментов, доступных на рынке. Независимо от того, столкнулись ли вы с сокращением времени работы от батареи или просто хотите быть в курсе её состояния, существует множество методов для оценки её работоспособности.

Проверить состояние батареи можно с помощью встроенных диагностических инструментов операционной системы или стороннего программного обеспечения. Эти инструменты помогут вам узнать текущую ёмкость аккумулятора, сравнить её с первоначальной, посмотреть количество циклов зарядки-разрядки и общее состояние батареи. Регулярно отслеживая эти показатели, вы сможете принимать правильные решения относительно использования батареи, зарядки и своевременной замены, чтобы ноутбук всегда работал без сбоев.

Чтобы проверить состояние батареи на ноутбуке, выполните следующие шаги:

  • Откройте командную строку.

  • Создайте отчёт об уровне заряда батареи: в командной строке введите «powercfg /batteryreport» и нажмите Enter. Запомните, куда был сохранён отчёт.

  • Откройте проводник и перейдите в указанную папку. Найдите отчёт и откройте его.

  • Прочитайте отчёт: обратите внимание на раздел «Установленные аккумуляторы» и количество циклов полной зарядки.

  • Проверьте раздел «Недавнее использование», чтобы увидеть последнее зарегистрированное состояние батареи. Обратите внимание на процентное соотношение и оставшуюся ёмкость.