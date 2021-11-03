Как проверить, звонит банк или мошенник, если номер один и тот же

“Функция защиты от подмены номеров пока доступна только на устройствах Android. Чтобы защитить себя от подмены номеров, нужно установить приложения Яндекс и Тинькофф и включить АОН. Определитель номера можно включить в настройках устройства или с помощью голосового помощника Алисы”, — поделился руководитель безопасности экосистемы Тинькофф ​​Алексей Бакланов.