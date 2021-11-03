Как проверить, звонит банк или мошенник, если номер один и тот же

Как проверить, звонит банк или мошенник, если номер один и тот жеДля этого был выпущен специальный сервис
Так, в платформу Tinkoff Call Defender, которая способна выявлять подмену официальных банковских номеров, внедрили определитель номера Яндекса. Таким образом пользователи могут получать уведомления о звонках, совершенных якобы специалистами службы безопасности банка с подменных номеров Тинькофф. Причем пользоваться новым сервисом могут абоненты любых сотовых операторов.
Предупреждение о звонке мошенника с помощью нового сервиса поступает в режиме реального времени.
“Функция защиты от подмены номеров пока доступна только на устройствах Android. Чтобы защитить себя от подмены номеров, нужно установить приложения Яндекс и Тинькофф и включить АОН. Определитель номера можно включить в настройках устройства или с помощью голосового помощника Алисы”, — поделился руководитель безопасности экосистемы Тинькофф Алексей Бакланов.