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Как проверить, звонит банк или мошенник, если номер один и тот же

Для этого был выпущен специальный сервис
В России выпустили новый сервис для борьбы с назойливыми звонками мошенников. Создан он был компанией “Тинькофф” в сотрудничестве со специалистами “Яндекса”.
Как проверить, звонит банк или мошенник, если номер один и тот же

Так, в платформу Tinkoff Call Defender, которая способна выявлять подмену официальных банковских номеров, внедрили определитель номера Яндекса. Таким образом пользователи могут получать уведомления о звонках, совершенных якобы специалистами службы безопасности банка с подменных номеров Тинькофф. Причем пользоваться новым сервисом могут абоненты любых сотовых операторов.

Как проверить, звонит банк или мошенник, если номер один и тот же

Предупреждение о звонке мошенника с помощью нового сервиса поступает в режиме реального времени.

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Функция защиты от подмены номеров пока доступна только на устройствах Android. Чтобы защитить себя от подмены номеров, нужно установить приложения Яндекс и Тинькофф и включить АОН. Определитель номера можно включить в настройках устройства или с помощью голосового помощника Алисы”, — поделился руководитель безопасности экосистемы Тинькофф ​​Алексей Бакланов.