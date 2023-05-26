Как работает слух ребёнка? И как определить проблемы на ранних этапах?

Слуховая система человека состоит из трёх основных частей: наружного, среднего и внутреннего уха. Наружное ухо и слуховой проход помогают нам воспринимать звуки, а барабанная перепонка, расположенная за наружным ухом, преобразует колебания в звук. Затем звук передаётся через слуховые косточки в среднем ухе и далее внутреннему уху, где находится улитка и полукружные каналы. Внутреннее ухо содержит жидкость, которая превращает колебания в электрические сигналы и передаёт их в головной мозг через восьмой нерв.

Слуховые ядра на границе продолговатого мозга и моста принимают информацию от улитки и передают её в мозг для анализа. Слух человека не может быть оценен в процентах, так как мы воспринимаем звуки с разными частотами. Низкие частоты называются инфразвуком и связаны с природными явлениями и техническими источниками, а ультразвук воспринимают некоторые животные. Слух у новорождённых близок к этим границам и развивается по мере их роста. Лучший слух у людей обычно наблюдается в возрасте от 18 до 25 лет, а затем он постепенно ухудшается, особенно восприятие высоких частот.

При проверке слуха врачи обычно сосредотачиваются на узком диапазоне, от 20 до 20000 герц. Аудиограмма, особое исследование слуха, включает частоты от 125 до 8000 герц, а речевой диапазон состоит из частот от 250 до 4500 герц. У детей могут возникать различные проблемы со слухом, связанные с нарушениями звукопроведения или звуковосприятия. Нарушения звукопроведения связаны с особенностями строения среднего уха, такими как низкое расположение ушей или занимание языком всей ротовой полости. Нарушения звуковосприятия, с другой стороны, могут быть связаны с проблемами в слуховых нервах или областях обработки звука в мозге.

Одна из самых распространённых проблем со слухом у детей — это снижение слуха, которое может быть вызвано различными причинами, включая нарушения звукопроведения или врождённые аномалии. Другие возможные проблемы со слухом включают отсутствие реакции на звук, задержку в развитии речи и языковые трудности.