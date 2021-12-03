Как распознать, что у тебя омикрон-штамм COVID-19, а не просто усталость

Известно, что особенностями нового штамма является возникновение у инфицированных выраженной слабости и усталости. Врач обратила внимание, что эти проявления могут возникнуть и сами по себе, а также ввиду различных болезней, поэтому определить самостоятельно их серьезность пациент не сможет. В этой связи, если такие симптомы возникли, следует сделать ПЦР-тест на коронавирус, который позволит точно распознать, связана ли усталость с заражением новым штаммом.

“К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше – искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания”, – сказала Павлова.