Как распознать COVID-19 у домашнего животного

Так, по словам специалиста, COVID-19 может проявляться у питомца в виде кашля, а также выделений из носа. Он отметил, что случаи инфицирования коронавирусом домашними животными редкие, и обусловлены тесным и продолжительным контактом с больным человеком.

“Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание - не исключено, что они тоже могли заразиться”, — поделился ветеринар.

Для подтверждения или исключения заражения следует побывать на приеме у ветеринара, который возьмет мазок из носа питомца.