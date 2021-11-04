Как распознать COVID-19 у домашнего животного

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Как распознать COVID-19 у домашнего животногоОт кашля до выделений из носа
Россиянам рассказали, как заподозрить коронавирусную инфекцию у домашнего животного. Об этом сообщил ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».
Так, по словам специалиста, COVID-19 может проявляться у питомца в виде кашля, а также выделений из носа. Он отметил, что случаи инфицирования коронавирусом домашними животными редкие, и обусловлены тесным и продолжительным контактом с больным человеком.
“Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание - не исключено, что они тоже могли заразиться”, — поделился ветеринар.
Для подтверждения или исключения заражения следует побывать на приеме у ветеринара, который возьмет мазок из носа питомца.
Источник: РИА Новости