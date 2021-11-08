Как распознать дефицит магния без сдачи анализов

В частности, во время дефицита магния человек может столкнуться с так называемым синдромом беспокойных ног. Проявляется он в виде неприятных ощущений в нижних конечностях, возникающих в вечернее время. Особенностью такого состояния является совершение частых движений ногами с целью избавления от этого симптома, что, в свою очередь, приводит к проблемам со сном.

Помимо прочего распознать недостаток магния можно по мышечным судорогам, тикам, тремору, выпадению волос, ломкости ногтей, головным болям, болям в сердце, хронической усталости, раздражительности, тревожности, а также трудностям с погружением в сон.

“Магний отвечает за обеспечение организма энергией, поэтому его нехватка провоцирует переедание, особенно сладкими продуктами. Помимо спазмов мышц, спазмируются и сосуды головного мозга, нарушается питание и поступление кислорода к тканям — так возникают головные боли”, — поделилась врач.

Отметим, что по данным симптомам можно лишь определить признаки дефицита, а установить диагноз может лишь врач.

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