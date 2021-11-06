Как распознать инфаркт, если ничего не болит

Группа специалистов из Американской дерматологической академии выяснили, что «восковые» наросты на коже человека с высокой долей вероятности могут оказаться предвестниками инфаркта.

В данном случае речь идёт об изменении кожи, в результате которых на ней образуются необычные бляшки. В том числе их можно увидеть вокруг глаз, на руках или на задней части ног. Стоит отметить, что они не вызывают никаких болевых ощущений, но при этом могут явно сигнализировать на определённую патологию в организме.

Вместе с тем, добавляют учёные, часть пациентов с риском развития инфаркта могут обнаружить на коже гладкие шишки. Этот процесс связан с отложением белка. А это, в свою очередь, своеобразный указатель на вероятное скопление такого же вещества вокруг сердца, что затрудняет работу всего органа.