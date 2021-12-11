Как распознать инфаркт за час до самого приступа

По словам специалиста, к «предупредительным» признакам относятся сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках. Человек сталкивается с подобным буквально в течение получаса-часа — в момент, когда происходит закупорка артерии и начинается инфаркт мозга.

Врач также отметил, что поражение головного мозга проявляется триадой. У человека нарушается сознание, меняется речь и начинаются проблемы с координацией. Пациент сталкивается с невозможностью ходить и постоянным падением, так как у него снижается мышечный тонус в руках и ногах.

Напомним, что ранее неочевидный признак инфаркта раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, люди сильно недооценивают тошноту, ведь она также может являться симптомом сердечного приступа.