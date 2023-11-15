Как распознать поддельные смартфоны и наушники до их покупки

Особенно это касается популярных брендов, таких как Apple, чьи аксессуары часто становятся объектом для подделок.

Как же обезопасить себя от покупки фальшивых устройств? Прежде всего, стоит быть внимательным к месту покупки.

Приобретение товаров в непроверенных магазинах или на сомнительных интернет-площадках значительно увеличивает риск столкнуться с контрафактом. Надёжнее всего обращаться в крупные торговые сети с устоявшейся репутацией.