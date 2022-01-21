Как распознать у человека «немой» инсульт

«Немым» это состояние называется потому, что при нём нет явных симптомов, характерных для инсульта. Человек может быть вполне бодрым и ни на что не жаловаться, но не понимать, что ему пытаются сказать окружающие. Это один из первых и важных признаков «немого» инсульта.

Кроме него стоит обратить внимание на изменение речи человека, выражение лица — неспособность улыбнуться или что-то сказать, могут опуститься рот и глаза. В движениях начинаются неуверенность и спутанность, в руках может появиться слабость, из-за которой человек не сможет удержать даже лёгкую вещь.

«Они возникают, когда закупорка кровеносных сосудов в головном мозге вызывает гибель клеток, но никаких предупреждающих признаков или симптомов не наблюдается», — отметили специалисты, говоря о признаках «немого» инсульта.

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