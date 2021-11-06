Как распознать у себя коронавирус, если вы уже вакцинировались

Развеять мифы и сомнения на этот счёт взялся профессор медицины Томас Бенфилд. По словам специалиста, типичными симптомами среди тех, кто заболевает коронавирусом после вакцинации, являются насморк, кашель и боль в горле.

Специалист не забыл напомнить, что из-за прививки течение болезни проходит заметно легче. Но бывают и случаи, когда привитые заражаются так сильно, что попадают в больницы. Правда, преимущественно это всё же пожилые люди.

Не редки и случаи, когда вакцинированные пациенты заболевают коронавирусом, но болезнь протекает бессимптомно. Обычно это касается людей с более сильным врождённым иммунитетом.