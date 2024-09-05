Как режим энергосбережения отражается на производительности смартфона

Режим энергосбережения помогает увеличить время работы устройства, отключая фоновую активность, что особенно полезно при низком заряде батареи. Однако Сергей Кузьменко, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества, предупреждает, что использование этой функции может замедлить работу смартфона.

По словам эксперта, в режиме энергосбережения устройства могут работать медленнее, так как отключаются некоторые функции и процессы. Это может повлиять на загрузку приложений и общую производительность. Кроме того, пользователи могут заметить, что некоторые уведомления и фоновые обновления отключаются, так как система старается экономить заряд.

Кузьменко также упоминает, что беспроводные соединения, такие как Bluetooth, Wi-Fi и мобильный интернет, могут работать медленнее. Он рекомендует оптимизировать настройки смартфона и отключить ненужные функции вместо постоянного использования режима энергосбережения. Для продления работы устройства стоит уменьшить яркость экрана и следить за активными приложениями. И хотя многие считают, что зарядка в этом режиме может повредить батарее, эксперты уверяют, что на самом деле это даже полезно — так снижается нагрузка на аккумулятор, и процесс зарядки проходит быстрее.