Как режиссёр фильма «Белый Бим Чёрное ухо» проспойлерил советским гражданам первый скоростной поезд.

Фильм «Белый Бим Чёрное ухо» является признанным шедевром советского кинематографа и даже был номинирован на престижную премию «Оскар». Перед премьерой фильма издательство «Рекламфильм» выпустило плакат, что было обычной практикой для фильмов тех лет. Художник Сергей Дацкевич создал на этом плакате портреты главных персонажей и добавил линию электрокардиограммы для придания драматического эффекта. Однако, внизу плаката было изображение скоростного поезда ЭР-200.

Проблема заключалась в том, что фильм вышел на экраны в 1977 году, а ЭР-200 начал первые коммерческие рейсы только в 1984 году между Москвой и Ленинградом. Разумеется, что плакат весьма удивил зрителей, которые обратили внимание на это несоответствие.

Так как Сергей Дацкевич узнал о поезде ЭР-200? Первый экземпляр этого скоростного поезда был построен ещё в 1973 году, но перед началом эксплуатации прошёл 11 лет испытаний. Эти испытания включали проверку работы всех систем на скорости 200 км/ч, что было в новинку для советских железных дорог. Информация об этих испытаниях была опубликована в прессе, поэтому те, кто интересовался техникой, могли узнать о поезде ЭР-200 задолго до его официального запуска.

Не только в фильме «Белый Бим Чёрное ухо», но и в других картинах поезд ЭР-200 был использован в неподходящих сюжетных контекстах. Например, в фильме «Шаг» он появляется на заднем плане, хотя события фильма происходят в 1959 году. В «Визите дамы» ЭР-200 изображается не в своём облике, а как швейцарский экспресс «Неистовый Роланд». Только в фильме «Как стать счастливым» поезд представлен таким, каким он на самом деле был.