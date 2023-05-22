Как Роскосмос помогает находить людей в беде с помощью спутников

Станция, созданная в «Роскосмосе», состоит из антенного поста и программно-аппаратного комплекса. Её задача — принимать и обрабатывать сигналы аварийных радиомаяков, используемых на море, в воздухе и на суше. В процессе установки, наладки и испытаний станции в городе Железногорске Красноярского края, помимо компании «Решетнев» участвовали другие предприятия, включая холдинг «Российские космические системы», специальноеконструкторское бюро МЭИ и фирму «Спутниковая система „Гонец“».

Специалисты отмечают, что использование станции совместно с космическим аппаратом-ретранслятором «Луч-5В» значительно расширит возможности системы КОСПАС-САРСАТ по спасению людей, которые попали в беду на море, в воздухе и на суше.

Созданная в 1979 году, Международная спутниковая система поиска и спасения, КОСПАС-САРСАТ является совместным проектом нескольких стран, включая СССР, США, Канаду и Францию. В настоящее время в проекте участвуют 45 стран. За более чем 40 лет работы системы было спасено более 60 тысяч человек. Доступ к аварийным данным КОСПАС-САРСАТ предоставляется всем государствам бесплатно.

Система состоит из космического и наземного сегментов, а также радиомаяков. Радиомаяки устанавливаются на воздушные и морские суда, а также используются персональные аварийные радиомаяки. Даже российские пилотируемые корабли «Союз» оснащены аварийными радиомаяками КОСПАС-САРСАТ. В случае беды сигнал от аварийного радиомаяка принимается спутниками КОСПАС-САРСАТ и передаётся на наземные станции для обработки информации. В российском сегменте системы работают спутники различных типов, включая метеоспутник «Метеор-М» № 2-2, навигационные аппараты «Глонасс-К», геостационарные спутники-ретрансляторы «Луч-5А» и «Луч-5В», а также гидрометеорологические аппараты «Электро-Л» № 2 и «Электро-Л» № 3, а также «Арктика-М» № 1.

Первый практический случай спасения людей с помощью системы КОСПАС-САРСАТ произошёл в 1982 году. Тогда сигнал бедствия с разбившегося самолёта в горах Канады был передан канадской наземной станцией через советский спутник «Космос-1383». Три человека были спасены благодаря этой операции.