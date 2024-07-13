Как российские компании защищаются от хакеров

Большинство российских компаний признают, что их главная цель — реальная защита от киберугроз, а не простое выполнение требований законодательства. Это следует из исследования, проведённого компанией «К2 Кибербезопасность», где более ста ИТ- и ИБ-директоров рассказали о своих мотивациях в области кибербезопасности. Опыт предыдущих атак и стремление к предотвращению будущих угроз играют ключевую роль в принятии мер по защите информации.

Исследование также показало, что треть компаний столкнулись с различными видами киберугроз в последний год, такими как DDoS-атаки и вредоносное ПО. Это способствует росту осознания важности кибербезопасности и выходу за рамки формального выполнения требований регуляторов.

Почти половина организаций уже применяют или планируют внедрить комплексный подход к мониторингу и обеспечению кибербезопасности. Однако лишь у пятой части из них налажены все три необходимых компонента для эффективного мониторинга: технологии, экспертная команда и оптимизированные процессы.