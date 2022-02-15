Как российские власти могут снизить стоимость видеокарт

Как российские власти могут снизить стоимость видеокартПравда, вопрос в том — а станут ли они так делать?
Причём речь не идёт о какой-то ручной регулировке цен на видеоадаптеры. По словам эксперта в области компьютерных технологий Павла Синякова, снижение цены на комплектующие для компьютеров может быть достигнуто иным путём.
Специалист подметил, что снижение цены может произойти в том случае, если власти запретят добычу криптовалюты. В таком случае майнеры потеряют интерес к видеокартам и они снова смогут продаваться по цене, близкой к рекомендованной.
Я думаю, если с криптовалютой не случится ничего драматического, то есть власти не скажут, что мы вообще это все запрещаем навсегда и будем сажать тех, кто добывает криптовалюту, то, скорее всего, эта ситуация будет такая, как сейчас.
Стоит отметить, что российские власти вряд ли пойдут на столь радикальный шаг. А значит, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать заметного снижения стоимости современных GPU.