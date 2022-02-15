Как российские власти могут снизить стоимость видеокарт

Правда, вопрос в том — а станут ли они так делать?

Одной из главных проблем видеокарт в нашей стране, помимо дефицита, является завышенная цена на все актуальные модели. И, как оказалось, справиться с ней можно на государственном уровне.