Как Россия будет популяризировать науку

На Восточном экономическом форуме прошла встреча с замминистра науки и высшего образования России Денисом Секиринским. Основной темой обсуждения стали новые способы делать науку ближе к людям.

Секиринский подчеркнул важность определения конкретных целей для успешной популяризации науки. Это могут быть цели, такие как увеличение числа школьников, успешно сдавших экзамены по научным предметам, или повышение интереса граждан к научным карьерам для своих детей. Он также отметил важность повышения общего уровня знаний граждан о современных российских учёных и научных достижениях страны.

На встрече также выступил вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков. Он подчеркнул, что знакомство детей с наукой должно начинаться не только в школе, но и на более ранних этапах, в детском саду. Калмыков считает, что важно научить детей наблюдать и интересоваться окружающим миром, а также видеть закономерности в происходящем.

Важно отметить, что для выпускников школ уже доступен навигатор исследовательских профессий на сайте «Наука.рф». Здесь они могут узнать о современных образовательных программах в различных областях науки и узнать, в каких учебных заведениях по всей России можно получить образование в этих областях.