Как Россия будет строить независимость от зарубежного ИТ

Сегодня на российском ИТ-рынке можно выделить пять положительных тенденций, которые помогают компаниям гибко переходить к использованию отечественных продуктов и уменьшать зависимость от импорта.

Первая тенденция — развитие экспертизы и взаимодействия между регуляторами, ИТ-вендорами и потребителями. Большие компании создают собственные центры компетенций, где тестируют отечественные продукты и влияют на их развитие в соответствии с потребностями рынка.

Вторая тенденция — появление цифровых витрин и стандартов. Цифровые витрины позволяют комбинировать несколько продуктов, создавать цифровые платформы и отслеживать новые технологии. Они также являются базой для формирования методических рекомендаций к программным продуктам.

Третья тенденция — увеличение числа китайских решений на рынке. После ухода западных вендоров, продукция из Китая заполнила эти ниши. Хотя китайские решения требуют локализации, в некоторых сегментах ИТ они становятся оптимальным выбором.

Четвёртая тенденция — развитие цифровых платформ. Цифровые платформы объединяют все системы и сервисы компании в единую среду, позволяя эффективно управлять информационными системами и анализировать данные.

Пятая тенденция — рост спроса на выделенные центры разработки. Компании, ранее полагавшиеся на готовые решения от вендоров, сейчас стремятся создать собственные системы. Они обращаются к внешним выделенным центрам разработки, чтобы получить экспертизу и ресурсы для замены импортного ПО своими решениями.

Все эти тенденции указывают на развитие российского ИТ-рынка в направлении гибкого и вариативного импортозамещения. Заказчики осознают, что замена всех импортных продуктов невозможна, и ищут различные альтернативы. Создание собственных решений или использование кит.