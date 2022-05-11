Как Россия относится к американским ЗРК Patriot, которые должны появиться в Швеции

Сегодня в 15:12
1 мин.
Как Россия относится к американским ЗРК Patriot, которые должны появиться в ШвецииРоссия их не боится
Обозреватель британской газеты Rai Al Youm Ихаб Мокбель сформулировал отношение России к появлению в Швеции, планирующей вступить в НАТО, амкериканских ЗРК Patriot.
По словам журналиста, Россия не боится появления Patriot в Швеции, но категорически выступает против вступления этой страны в альянс. Мокбель также отметил, что Россия против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за того, чтот в результате там появятся ВМС США.
Кроме того, Мокбель оценил ЗРК Patriot и рассказал об их основном недостатке. По его мнению, у этих комплексов ограниченная дальность для того, чтобы полноценно бороться с ракетами.
«Эта система снова доказала свою несостоятельность в Саудовской Аравии, когда она использовалась для противодействия ракетам хуситов», — подчеркнул обозреватель.