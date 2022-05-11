Как Россия относится к американским ЗРК Patriot, которые должны появиться в Швеции

По словам журналиста, Россия не боится появления Patriot в Швеции, но категорически выступает против вступления этой страны в альянс. Мокбель также отметил, что Россия против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за того, чтот в результате там появятся ВМС США.

Кроме того, Мокбель оценил ЗРК Patriot и рассказал об их основном недостатке. По его мнению, у этих комплексов ограниченная дальность для того, чтобы полноценно бороться с ракетами.

«Эта система снова доказала свою несостоятельность в Саудовской Аравии, когда она использовалась для противодействия ракетам хуситов», — подчеркнул обозреватель.