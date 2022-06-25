Как Россия защитила шахты ракет «Сармат» от ядерного удара

Специалист отметил, что эти шахты являются сложным инженерным сооружением, не только обеспечивающим пуск ракеты, но и гарантирующем её сохранность как при попадании обычным высокоточным оружием, так и ядерным. Владимир Дегтярь подчеркнул, что ракета выполнит задачу в любом случае, несмотря ни на что.

По словам конструктора, «Сармат» — венец ракетной техники. Ракету собирают полностью из российских комплектующих, санкции ей не страшны.

«В её разработке и производстве задействована кооперация исключительно российских предприятий промышленности с использованием новейших отечественных технологий и материалов. Введённые санкции никак не влияют на ход работ», — подчеркнул Владимир Дегтярь.