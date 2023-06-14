Как россиян будут наказывать за незаконный запуск дронов

Из сообщения ведомства выходит, что за подобные нарушения физическим лицам грозят штрафы от 20 до 50 тыс рублей, а в случае причинения вреда здоровью или смерти — до 7 лет лишения свободы.

В Росавиации также отметили, что вопросы ответственности за нарушения воздушного пространства и несанкционированное использование дронов не относятся к компетенции ведомства, но они считают необходимым просветить общественность на эту тему.

К слову, существует ещё и риск столкнуться с уголовным преследованием за незаконную фото- и видеосъёмку с дронов. В таких случаях лицо может стать фигурантом уголовного дела по различным статьям, включая госизмену, шпионаж, разглашение гостайны и незаконное получение информации.