Как россиян начали обманывать в интернете в период летних отпусков

По её словам, мошенники активизировались на туристическом направлении. Появляется множество сайтов, имитирующих ресурсы популярных отелей или систем бронирования. Но на самом деле это фишинговые сайты, выманивающие банковские данные.

Зачастую «выгодные предложения» обещают низкую цену за якобы качественный отдых. Поэтому сейчас, в период отпусков, нужно внимательно следить за тем, к кому обращаетесь вы и кто обращается к вам. Мошенники не просто предлагают низкую цену, но пытаются с легального ресурса перевести пользователя на общение в мессенджере и там расплатиться за бронирование объектов размещения или покупку туров.

Евгения Лазарева подчеркнула, что не стоит обращать внимание на низкую цену и якобы лучшее, но безымянное качество обслуживания. Потому что крупные и известные бренды работают довольно хорошо, есть много проверенных платформ для бронирования авиабилетов. Можно купить билет непосредственно у перевозчика.

По словам Лазаревой, единственное, что нужно проверять в таком случае — возможность возврата билетов и дополнительные услуги, сборы, увеличивающие стоимость, но не всегда нужные, например, страхование багажа.

Также эксперт рассказала о способах защиты от такого вида мошенничества. «Если вы видите слишком привлекательное предложение, это должно вас насторожить. Лучше перепроверить его актуальность, например, позвонив в объект размещения. Не поддерживайте коммуникацию вне сервиса. Обязательно проверяйте репутацию сайта. Читайте отзывы, желательно на разных платформах. Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или с помощью СМС-сообщений, лучше найти и проверить информацию самостоятельно. Нигде не оставляйте реквизиты карточек и персональные данные, для оплаты покупок в интернете вообще лучше использовать отдельную карточку. Также не пересылайте в мессенджерах документы, фотографии вашего лица с паспортом, чтобы защититься от мошенников», — посоветовала эксперт.