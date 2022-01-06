Как россиян обманывают кибермошенники во время праздников

По словам эксперта, в период новогодних праздников и накануне Рождества активизируются различные кибермошенники, которые пытаются под разными предлогами обмануть людей. Они придумывают много способов воровства денег у пользователей, часто это благотворительность и путешествия.

Под предлогом благотворительности мошенники часто просят денег и пытаются перевести пользователя на нужный им фишинговый сайт, или предлагают туристические туры на очень привлекательных условиях. Чтобы не стать их жертвой, необходимо неоднократно перепроверить адрес сайта, попытаться найти его в Сети, оценить, вызывает ли ресурс доверие.

Если принято решение о платеже, стоит выпустить моментальную виртуальную карту либо задать лимит списания средств с физической. Кроме этого, лучше использовать для сделки или перевода денег платёжные сервисы-агрегаторы, которые могут помочь решить денежный спор в случае его возникновения.

«Когда некоторые люди думают о том, как поделиться деньгами, кибермошенники сосредоточены на том, как их заполучить. Для этого они готовы выдавать себя за благотворительные организации. Наконец, в праздничное время года значительно растёт количество людей, бронирующих путешествия. Мошенники знают об этом и отлично умеют создавать привлекательные, но фальшивые туристические предложения», — предупредил Вега.