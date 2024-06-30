Как россияне изменили отношение к кибербезопасности за 7 лет

Россияне все больше доверяют крупным организациям, которые обрабатывают их персональные данные, и все меньше полагаются на себя. По мнению людей, самыми надёжными операторами стали государственные интернет-сервисы, банки и крупные онлайн-магазины. Эти выводы следуют из исследования, проведённого Аналитическим центром НАФИ.

За последние семь лет доверие россиян к важным операторам персональных данных в сети значительно выросло. Особенно высокие темпы роста показали маркетплейсы, как отечественные, так и зарубежные. Банки сохраняют стабильно высокий уровень доверия, несмотря на небольшой прирост. В то время как мобильные операторы и сервисы электронных платежей потеряли позиции в рейтинге доверия.

Однако увеличение доверия имеет и свою обратную сторону: все больше россиян перекладывают ответственность за безопасность своих личных данных на владельцев сайтов, провайдеров, услуг и государство. Доля тех, кто уверен в собственных способностях обеспечить безопасность данных, сократилась с 44% в 2023 году до 40% в 2024-м.

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ, отметил, что защита персональных данных остаётся одной из наиболее сложных задач для российских компаний. Он подчеркнул важность не только инвестиций в технологии и программное обеспечение, но и в обучение цифровым навыкам, особенно в правилах обращения с личной информацией.

Это исследование было проведено в мае 2024 года Аналитическим центром НАФИ среди 1600 россиян старше 18 лет по всей территории России.