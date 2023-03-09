Как россияне оценили проблему неравенства между мужчинами и женщинами

Оказалось, что 66% женщин и 73% мужчин считают, что подобная проблематика преувеличена и какой-то дискриминации женщин по отношению к мужчинам нет. При этом 29% женщин и 23% мужчин считают иначе. По мнению этих респондентов, проблема на самом деле достаточно серьёзна.

На вопрос, оказывает ли гендерная принадлежность влияние на успех в бизнесе, 81% мужчин и 50% женщин ответили, что не считают так, остальные 19% мужчин и 50% женщин уверены в том, что гендер влияет на бизнес.

50% опрошенных мужчин считают, что карьерные возможности женщин в 2022 году изменились к лучшему, среди женщин с этим согласны 40%. Но 2% женщин и 6% мужчин констатируют изменения в худшую сторону.

Также 37% мужчин и 25% женщин уверены, что гендерная повестка теряет свою актуальность в условиях кризиса.

По мнению партнёра Kontakt InterSearch Russia Галины Спасеновой, в текущих социально-политических условиях, работодатели будут более лояльны к набору на работу женщин. Сейчас женщины — более стабильная категория сотрудников, не подлежащих мобилизации.