Как россияне оценили свой первый рабочий опыт и что на работе важнее всего

На вопрос об отношении к первому месту и опыту работы 69% респондентов ответили, что с теплотой вспоминают своё первое место работы. При этом 25% опрошенных назвали свой первый рабочий опыт важным, но болезненным. А 6% участников опроса до сих пор работают на первом месте работы.

Среди самых популярных вакансий в качестве первого опыта оказались менеджер по продажам — 15%, промоутер — 14% и разнорабочий — 12%.

Среди самых распространённых трудностей и страхов при трудоустройстве, омрачающих первый трудовой опыт оказались: низкая зарплата — 69%, респонденты в этой доле получали менее 10 тысяч рублей и только 5% — более 40 тысяч; страх из-за нехватки опыта — 35%; страх не получить зарплату и не найти общий язык с коллегами — 28%; скучный и рутинный функционал — 30%; непонимание поставленных задач из-за отсутствия чёткой формулировки со стороны руководства — 13%.

Опрос показал, что главный фактор, способствующий желанию сотрудников оставаться на текущем месте работы, — уровнь зарплаты. При этом 40% опрошенных рассчитывали на повышение зарплаты после года работы как минимум на 5 тысяч рублей, 25% респондентов — на 5-10 тысяч и 26% — на 10-20 тысяч.