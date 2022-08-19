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Как россияне относятся к беспилотникам в повседневной жизни«Лаборатория Касперского» провела опрос
Компания «Лаборатория Касперского» провела исследование с целью выяснить отношение россиян к использованию беспилотных летательных аппаратов в повседневной жизни.
Оказалось, что подавляющее большинство респондентов выступают за разработку специальных законов, регулирующих использование беспилотников. Также большая часть участников опроса заявили, что наиболее полезными дроны будут для проведения спасательных операций, а также для поиска пропавших людей.
Среди опрошенных 76% считают, что польза от использования беспилотников в охране окружающей среды и изучения редких видов животных.
Мнение о пользе БПЛА в других сферах жизни также выразил определённый процент участников: фотография — 67%, сельское хозяйство — 62%, логистика — 47%, строительство — 41%, социальная сфера —17%, медицина — 15%) и ресторанный бизнес — 14%.