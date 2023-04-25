Согласны ли россияне заменить авторов-журналистов на нейросети для статей и новостей

Большинство опрошенных считают, что ML-модели могут быть полезными, если использовать их точечно.

Так, 68% респондентов ответили, что ИИ поможет исключить орфографические и пунктуационные ошибки. В то же время 10% уверены, что нейросети смогут быстрее сообщать экстренные новости, а другие 10% рады за журналистов, которые смогут уделить больше времени расследованиям и репортажам.

9% видят преимущества в улучшении визуализации материалов, а 3% – в работе персональных рекомендаций.

При этом 25% из числа опрошенных доверили бы искусственному интеллекту написание заголовков, 23% – объяснительные материалы и инструкции, 16% – новости спорта.

10% считают, что ИИ справится с постами в соцсетях, 8% – с оперативными новостями. И только 5-6% прочли бы интервью или расследования, созданные нейросетью.

При этом опрошенные также выразили опасения насчет развития ИИ в медиа. 36% опасаются взлома нейросетей, 27% считают, что это приведёт к потере журналистских навыков, а 21% уверены, что тексты станут одинаковыми и неинтересными. На 16% приходится беспокойство о снижении грамотности авторов.