Как россияне относятся с искусственному интеллекту в зависимости от возраста

Были опрошены респонденты от 18 до 45+ лет. Среди опрошенных 58% в возрасте 18-30 лет высказали твёрдую уверенность, что технологиям ИИ можно доверять, в категории 31-45 лет доля таких людей составила 31%, а среди людей возраста 45+ — 25%.

Респонденты считают, что наибольшую пользу ИИ приносит в сфере новых технологий: 27% в возрастной группе 18-30 лет, 33% — 31-45 лет, 43% — 45+ лет. В медицине: 23% — 18-30 лет, 29% — 31-45 лет, 24% — 45+ лет. В науке: по 18% у 18-30 лет и 31-45 лет, 16% — 45+ лет. В охране правопорядка: 15% — 18-30 лет, 11% — 31-45 лет, 10% — 45+ лет.

Пользователи всех возрастных групп допускают помощь искусственного интеллекта в быту. Из них 25% доверили бы этим технологиям заботу о здоровье, 20% — работу с документами, 15% — контроль бюджета, 13% — прохождение интернет-опросов. Также 10% участников опроса обратились бы за помощью с выбором надёжных товаров, 8% дали бы ИИ полномочия еженедельного составления списка и заказа продуктов, 5% разрешили бы подбирать варианты отпуска и 4% — отвечать на письма и сообщения.

Среди респондентов 41% тех, кто уверен, что ИИ станет неотъемлемой частью повседневной жизни и поможет людям с рутинными делами, 30% уверены, что эти технологии полностью заменят людей в некоторых профессиях, но при этом создадут новые направления деятельности. Считают, что ИИ в любом случае всегда будет под контролем человека 23%, и 6% не думают, что он станет чем-то большим, чем частью интернет-сервисов.