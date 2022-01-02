Как с помощью диеты повысить иммунитет

По словам специалиста, ни один продукт или витамин самостоятельно помочь не могут — для высокого уровня иммунитета необходимо сбалансированное и рациональное питание. В нём также должны присутствовать все витамины.

Лушникова рассказала, что для здорового и сильного организма важно адекватное поступление в организм белка. Поэтому в рацион обязательно нужно включать мясо, птицу, рыбу и яйца.

Не меньше внимания заслуживает и правильное поступление жиров. Врач посоветовала придерживаться правильного соотношения между Омега-3 и Омега-6.

Также специалист отметила, что в рацион обязательно следует включать гречку, рис, киноа, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, пшено, геркулес, так как все они содержат большое количество витаминов группы В и микроэлементов.