Как с помощью массажа укрепить иммунитет

При этом важно понимать, что курс массажа должен назначать специалист. А для этого ему необходимо предварительно ознакомиться с результатами анализа крови пациента и его жалобами.

Связано это с тем, что при ряде заболеваний массаж неэффективен. Также не стоит упускать того момента, что существуют и противопоказания к процедуре.