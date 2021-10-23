Как с помощью массажа укрепить иммунитет

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Как с помощью массажа укрепить иммунитетОказывается, так можно было
Мануальный терапевт и заслуженный врач России Андрей Кабычкин раскрыл удивительные свойства массажа. По его словам, правильно подобранная процедура способна укрепить иммунитет.
Специалист отметил, что на сегодняшний день существует около 50 видов массажа. И каждый из них применяется для определённых целей.
Тонизирующий или, например, гармонизирующий массаж, безусловно, стимулируют иммунитет за счёт того, что происходит активный лимфодренаж, улучшается кровообращение, венозный отток и артериальный приток, это полезно.
При этом важно понимать, что курс массажа должен назначать специалист. А для этого ему необходимо предварительно ознакомиться с результатами анализа крови пациента и его жалобами.
Связано это с тем, что при ряде заболеваний массаж неэффективен. Также не стоит упускать того момента, что существуют и противопоказания к процедуре.
Источник: Радио Sputnik