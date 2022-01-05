Как сбросить до 3 кг лишнего веса за три дня

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Как сбросить до 3 кг лишнего веса за три дняОказывается, это не так уж и сложно
Российский врач-диетолог Маргарита Королёва решила поделиться эффективным способом сбросить лишний вес. Речь идёт о трёхдневной разгрузочной программе, с помощью которой можно избавиться до трёх килограммов после праздников.
Ключевыми особенностями принципов являются отказ от соли и гречка в качестве основного приема пищи.
Стакан сухой ядрицы нужно промыть и заварить. Можно добавить ароматные травы, специи, но не соль. Поделить полученную гречку на пять-шесть приёмов пищи, и в течение дня добавлять к ней овощи, например свежий огурец.
Маргарита Королёва
По словам эксперта, с помощью такого питания можно рассчитывать на снижение веса на 800-1200 г уже в первый день. На второй день Королёва посоветовала сварить гречку, после чего распределить крупу уже на три приёма пищи. Третий день разгрузочного питания специалист посоветовала разнообразить кефиром.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Lenta.ru