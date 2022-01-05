Как сбросить до 3 кг лишнего веса за три дня

По словам эксперта, с помощью такого питания можно рассчитывать на снижение веса на 800-1200 г уже в первый день. На второй день Королёва посоветовала сварить гречку, после чего распределить крупу уже на три приёма пищи. Третий день разгрузочного питания специалист посоветовала разнообразить кефиром.

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