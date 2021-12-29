Как сделать новогодние десерты полезными для здоровья

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Как сделать новогодние десерты полезными для здоровьяЭто не так уж и сложно
На новогоднем столе можно встретить много разных блюд. И очень часто это не самые полезные гастрономические изыски.
О том, как исправить сложившуюся ситуацию, добавив в новогоднее меню полезные десерты, рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.
По словам специалиста, главное — это использовать наименьшее количество сахара в блюдах. Его лучше заменить различными фруктами, ягодами, орехами. При этом выбирая муку, предпочтение лучше отдать кокосовой, ореховой, рисовой или гречневой.
Если же из-за специфичности рецепта отказаться от пшеничной муки нельзя, то её также стоит добавлять как можно меньше.
Мойсенко отметила, что самостоятельное приготовление желеобразующих компонентов десертов также может оказаться полезным. В качестве отличной альтернативы покупному желе, она назвала агар-агар и белок куриного яйца.
Источник: Известия