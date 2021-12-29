Как сделать новогодние десерты полезными для здоровья

О том, как исправить сложившуюся ситуацию, добавив в новогоднее меню полезные десерты, рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

По словам специалиста, главное — это использовать наименьшее количество сахара в блюдах. Его лучше заменить различными фруктами, ягодами, орехами. При этом выбирая муку, предпочтение лучше отдать кокосовой, ореховой, рисовой или гречневой.

Если же из-за специфичности рецепта отказаться от пшеничной муки нельзя, то её также стоит добавлять как можно меньше.

Мойсенко отметила, что самостоятельное приготовление желеобразующих компонентов десертов также может оказаться полезным. В качестве отличной альтернативы покупному желе, она назвала агар-агар и белок куриного яйца.