Как сделать обычный кофе ещё более бодрящим

Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе. Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приёма кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается.