Как сделать обычный кофе ещё более бодрящим

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Как сделать обычный кофе ещё более бодрящимЭти приёмы доступны каждому
В сети появилась полезная информация для любителей кофе. Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина раскрыла приём, позволяющий повысить бодрящий эффект от кофе.
По словам специалиста, если человек злоупотреблет напитком, то в итоге он наоборот сталкивается с тем, что кофе перестаёт бодрить.
Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе. Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приёма кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается.
Есть и другой способ усилить бодрящий эффект напитка. Речь о так называемом «power nap», когда человек сначала выпивает чашечку кофе днём, а затем ложится вздремнуть. В итоге получится двойной эффект: отдых благодаря сну и бодрость благодаря кофеину.
Источник: РИА Новости