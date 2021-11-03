Как «сидеть» в телефоне без вреда для глаз

Специалист отметил, что сегодняшний день почти каждый человек первым делом с утра берет в руки смартфона, продолжая пользоваться им на протяжении всего дня. Кроме того, не стоит забывать и о нагрузке на глаза от компьютера, чтения с планшета и других гаджетов и устройств.

Для сохранения здоровья глаз специалист рекомендует ограничить эксплуатацию гаджетов до шести часов в день. Помимо прочего каждые 20 минут использования глазам необходима передышка. По словам Хомякова, это является оптимальной сфокусированной зрительной нагрузкой для взрослого человека.

Эксперт обратил внимание на то, что чем старее смартфон — тем больше вреда он наносит.

“Чем более "продвинутыми" становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения”, — отметил врач.